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Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı

Konya'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

21.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:36 Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı
'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Küçük Aymanas Caddesi'ndeki iş yerinden çelik kasa ve iki dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, tespit ettikleri 3 şüpheliden ikisinin suç kaydının olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, İbrahim Y. (24), Mehmet Ali B. (22) ve Mehmet B'yi (20) gözaltına aldı.
Şüphelilerden İbrahim Y'nin, hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşürdüğü, bu nedenle hastaneye giderek ayağını alçıya aldırdığı öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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