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Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı.

14.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:40Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
'nın ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede yaptıkları operasyon ve uygulamalara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler son olarak yaptıkları çalışmalarda hırsızlık suçundan aranması bulunan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki M.S., isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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