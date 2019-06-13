13.06.2019 16:44
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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekiplerince yapılan çalışmada herkesin girebileceğin yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 28 yaşındaki S.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

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