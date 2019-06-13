Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Polis
ekiplerince yapılan çalışmada herkesin girebileceğin yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 28 yaşındaki S.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHAEmniyet Müdürlüğü
, Nevşehir
, 3. Sayfa