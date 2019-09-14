Haberler » Güncel » Haber

Hırsızlık şüphelilerden adliye yolunda ilginç sözler

İSTANBUL'da kamyonetleriyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edilirken birbirinden ilginç sözler söyledi.

14.09.2019 14:22Hırsızlık şüphelilerden adliye yolunda ilginç sözler
İSTANBUL'da kamyonetleriyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edilirken birbirinden ilginç sözler söyledi.
Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir'de 1 Ağustos- 10 Eylül arası 20 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin tekstil ve gıda ürünleri çalarak piyasa değeri altında sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerine çalıntı plaka taktıkları öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz gün yakalandı.
Gözaltına alınan K.B, T.B., O.S., A.S ve F.A  bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken ilginç sözler sarf etti. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nün merdivenlerinden polisler arasında çıkarılan şüphelilerden her biri birbirinden ilginç sözler söyledi. Şüphelilerden biri, "Hayaller Paris yaşamlar Somali" derken bir başka şüpheli ise "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe" dedi. Şüphelilerin sözleri gülüşmelere neden oldu.

Görüntü Dökümü
--------------
-Şüphelilerin şube çıkışı
-Söyledikleri sözler
-Yakalanmaları ve hırsızlıkları




Sultanbeyli, Başakşehir, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33 (görüntü iptali) topkapı iett garajı, park oluyor
16:33 Karabük belediye başkanı vergili, chp'li yöneticileri kınadı
16:32 Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü
16:32 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yalova'da
16:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a değerlendirmelerde bulundu (2)
16:30 Tunceli'de 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü
16:30 Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı