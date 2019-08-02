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Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinden 6 bin TL değerindeki kapıları çalarak hurdaya sattığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

02.08.2019 10:43
Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi
Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinden 6 bin TL değerindeki kapıları çalarak hurdaya sattığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Hasköy Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. Burada bulunan bir iş yerine giren 3 kişi piyasa değeri 6 bin TL civarındaki kalıpları alarak kayıplara karıştı. Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayın ardından başlattığı soruşturmada V.Z., M.B. ve İ.U. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler çaldıkları kalıpları hurdacılık işi yapan E.D. isimli şahsa sattıklarını belirtmeleri üzerine harekete geçen emniyet güçleri, hırsızlık olayında çalınan kalıpları burada bularak iş yeri sahibine teslim etti. Hırsızlık olayına karışan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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