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Hırsızlık şüphelileri kamyonun yanmayan lambasından yakalandı

Konya'da, bir türbe ve camilerin şadırvanlarında bulunan kurşun levhaları çalan 3 şüpheli, çaldıkları malzemeleri taşıdıkları kamyonun yanmayan lambasından yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

21.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:56 Hırsızlık şüphelileri kamyonun yanmayan lambasından yakalandı
'da, bir türbe ve camilerin şadırvanlarında bulunan kurşun levhaları çalan 3 şüpheli, çaldıkları malzemeleri taşıdıkları kamyonun yanmayan lambasından yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Meram ve Karatay ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesinde bulunan ve bir süre önce restorasyonu yapılan Bedrettin Gühertaş Türbesi ve iki ilçede farklı camilerin şadırvanlarının üstünde bulunan kurşun levhaların sökülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma doğrultusunda farklı adreslerde bulunan güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerde sol arka lambası yanmayan bir kamyonet tespit etti. Şehir merkezindeki yaklaşık 258 benzer aracı tarayan polis, şüphelilerin kullandığı kamyoneti belirledi. Yapılan çalışmayla belirlenen şüphelilerin Horozluhan Mahallesi'nde bulunan iş yerine baskın yapan ekipler, hurdacılık yapan ve 3 suç kaydı bulunan A.K. (30) ile yanında çalışan Ö.E. (25) ve V.E.M'yi yakaladı. İş yerinde inceleme yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri piyasa değeri 30 bin lira olan şadırvanlardan sökülen kurşun levhaları buldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hurdacılık yapan A.K.'nin gece saatlerinde camilerden çaldıkları kurşun levhaları sabah iş yerinde sattığı öne sürüldü. - KONYA

Hırsızlık Büro Amirliği, Konya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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