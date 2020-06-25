Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandıBurdur'un Bucak ilçesinde 4 şüpheli bir fırındaki çelik kasayı dışarı çıkarmaya çalışırken, mahalleli tarafından fark edildi.

25.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:53
Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı
Burdur'un Bucak ilçesinde 4 şüpheli bir fırındaki çelik kasayı dışarı çıkarmaya çalışırken, mahalleli tarafından fark edildi. Kasayı bırakıp otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler Burdur'da nefes kesen operasyonla polis tarafından durduruldu. Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1'i ormanlık alana girerek kayıplara karıştı.
Bucak Sanayi Mahallesi Hökez Caddesi üzerindeki A.İ.G.'ye ait ekmek fabrikasına dün saat 21.00 sıralarında giren kimliği belirsiz şüpheliler, içerideki çelik para kasasını sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştı. Durumu gören mahalle sakinleri hemen polise ihbarda bulunurken, şüphelilere de müdahale etti. Mahallelinin tepkisi üzerine şüpheliler kasayı bırakıp, beyaz renkli bir otomobile binerek hızla Burdur istikametine kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
Takibe alınan beyaz otomobil, Yunus polis ekipleri tarafından Kurna kavşağı yakınlarında görüldü. Şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakalı olduğu ve yolda gerçeğiyle değiştirildiğini anlaşıldı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil Antalya kavşağında tedbir alan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Polisin gözaltına almaya çalıştığı şüphelilerden biri otomobilden inerek hızla ormanlık alana girdi ve izini kaybettirdi. Polislerin havaya ateş açarak durdurmak istediği şüpheli gözden kayboldu. Otomobilde bulunan İ.S., M.A. ve Ö.Y. ise gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler daha sonra Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Sağlık kontrolü için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek saldırmak istedi. Şüpheli polisler tarafından engellendi. Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Bucak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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