Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda 4 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi
'nde 4 farklı adreste meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelilerinin İstanbul
'da olduğunu tespit etti. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasının ardından şüphelilerin evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen materyaller ile takı malzemeleri ele geçirildi. İstanbul'da yakalanan Y.D, H.İ.Y, B.K, S.O. ve M.Ç. isimli şüpheliler Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların çeşitli suçlardan sabıkaları ve aranma kayıtlarının olduğu tespit edilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - TEKİRDAĞ
Polis,Kapaklı,Tekirdağ
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:53