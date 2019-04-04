Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.Çerkezköy'de 3 ayrı adreste hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların emniyet ekiplerinin sıkı takibi sonucunda İstanbul'dan geldikleri tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslardan B.Ç. ve O.Ç, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yakalanarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Çerkezköy'e getirildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorguda hırsızlık olayının 1 şüphelisi daha olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, hırsızlık olayının 3'üncü şüphelisi Ö.Y.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ