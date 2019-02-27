Hırsızlık Şüphelilerini İlaç Kutusu Ele Verdi

Kaynak: AA

Karabük'ün Eflani ve Safranbolu ilçelerinde hırsızlık şüphelileri, olay yerinde bıraktıkları ilaç kutusu üzerinden yapılan çalışma sonucu tespit edilerek gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesi Ovaşeyhler köyü Çiftlik Mahallesi'nde boş olan ve yaz aylarında kullanılan 4 ev ile Safranbolu ilçesi Dereköy ve Akkışla köylerinde 6 evde, bir gün arayla meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili kolluk kuvvetlerince çalışma başlatıldı.Olay yerinde yapılan incelemede, evlerden birinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen ilaç kutusu bulundu.Araştırmada, ilacın alındığı eczane tespit edilerek, kamera kayıtları incelendi. İncelemede ilacı, R.K'nın aldığı belirlendi.Düzenlenen operasyonda yakalanan R.K, ifadesinde olayı F.T, K.Ö ve Z.Ö ile gerçekleştirdiğini itiraf etti.Bunu üzerine çalışmayı genişleten kolluk kuvvetleri, şüpheli Z.Ö'yü de gözaltına aldı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.