Haberler » Güncel » Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu - Haber

Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

23.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:40
'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
Mahallesi'ndeki bir hırsızlık olayını araştıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştirdiklerini belirledikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların Dumlupınar Mahallesi'ndeki depo olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu, müzik seti ve oto teybi, yazıcı, bilgisayar, aletleri, jeneratörler, 6 teneke zeytinyağı, bisiklet, çim biçme makinesi ve tekerlekli sandalyenin de aralarında olduğu 87 parça eşya ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

Gaziantep, Şahinbey, Beştepe, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37   Kamyonet, yol kenarında yürüyen çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
14:37   Denizli'de sağanak etkili oldu (2) - Haber
14:36   DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haber
14:36   Keşan Belediyesi spora zumba ile ritim kattı - Haber
14:32   SYK çalışanlarına "aile ve toplumda şiddet" eğitimi - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
23.12.2019 14:39:20