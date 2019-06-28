28.06.2019 15:42
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Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyeye sevk edildi

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyeye sevk edildi

BOLU'da, hırsızlık için evlere girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, hırsızlık için evlere girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.
Bolu 'da, B.K. ve S.V. adlı kadınlar, iddiaya göre, Çıkınlar Mahallesi'nde bir eve hırsızlık izçin girdi. Bu sırada ev sahibinin evde bulundığunu anlayan kadınlar kaçtı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Bölgede çalışma yapan Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınların Köroğlu Mahallesi'nde de bir eve girmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler 2 kadını eve girmeye çalışırken yakaladı. Daha önce Ankara 'da gerçekleştirdikleri hırsızlık suçundan da aranan 2 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. ve S.V. adliyeye sevk edildi.


- Bolu
Kaynak: DHA
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