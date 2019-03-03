Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadını Mahalleli Yakalayıp, Polise Teslim Etti

Kaynak: DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdikleri apartmanda kapıları kontrol ederken fark edilen 2 şüpheli, mahalle sakinleri tarafından kovalamacayla yakalanarak polise teslim edildi.?Olay, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmana girip kapıları kontrol eden G.A. ve S.A. isimli kadınlar, bina sakinlerince fark edildiklerini anlayınca çıkıp, kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri de kadınların peşine düştü. Kısa sürede yakalanan kadınlar, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Daha önce de aynı binaya girdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alınırken, apartman sakinleri de teşhis için emniyete çağrıldı.Bina sakinleri, daha önce apartmana giren hırsızların başka kişiler olduğunu söylemesi üzerine 2 şüpheli, serbest bırakıldı.- Bursa