Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

06.10.2019 23:19Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman Müftülüğü yakınlarında bulunan bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan M.R.B. ve A.D. isimli şahısları fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs sorgulamak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahısların olay yerine geldikleri hurdaya ayrılmış motosiklet ise polis ekiplerince el konularak otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:49 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı
02:42 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı
02:18 Bakırköy'de aynı evde kalan iki kişi tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı
01:17 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sürücüsü demirlere çarparak durabildi
01:14 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sürücüsü demirlere çarparak durabildi
00:51 Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı
00:48 Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı