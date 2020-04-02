Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Kütahya'da motosiklet ve bisiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

02.04.2020 22:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:29
Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
Kütahya 'da motosiklet ve bisiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Dumlupınar ve Fatih mahallelerindeki bazı evlerin bodrumlarından çok sayıda motosiklet, bisiklet ve lastik çalınması üzerine harekete geçti. Polis , zanlılar K.U. (32) ve İ.C.B.'nin (40) Vefa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı Haberler
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye’ye 5 kritik korona önerisi Haberler
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haberler
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
İBB’de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İBB'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi Haberler
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi
Yurt dışında kaç Türk vatandaşı öldü? Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi Haberler
Yurt dışında kaç Türk vatandaşı öldü? Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi
Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haberler
Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
’Çapa’da 3 profesör koronadan öldü’ iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
'Çapa'da 3 profesör koronadan öldü' iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:04: Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar - Haberler 00:00: Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır, 2 yaralı - Haberler 00:00: Koronavirüs: İngiltere'de hükümet yetersiz test ve koruyucu ekipman eleştirilerine maruz kalıyor,... - Haberler 23:59: Sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler 23:55: 3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı - Haberler 22:34: Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı - Haberler 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede 20:36: Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?