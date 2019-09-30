Hırsızlık şüphelisi 3 ingiliz turist tutuklandı (2)

ALZHEIMER BELİRTİLERİ ARASINDA HIRSIZLIK YOKTUR

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli nörolog Uzm. Dr. Ekim Arslan, alzheimer hastalığının bellek bozukluğuyla başladığını belirterek, "Alzheimer unutkanlık sebeplerinin yani bunama, demans sebeplerini en sık gördüğümüz şeklidir. Genelde yaşa bağlıdır, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar ama her yaşta görülme ihtimali var. Bellekle ilgili fonksiyonlar ilk kaybolan fonksiyonlardır. Yani unutkanlık, kaybolma, yaptığı şeyi hatırlamama gibi. En belirgin belirtileri bunlardır" dedi.

'YAPTIKLARI İŞLERİ HATIRLAYAMAYABİLİRLER'

Uzm. Dr. Ekim Arslan, alzheimer hastalarının 30-40 yıl öncesine dair olayları net bir şekilde hatırladığını ancak yakın tarihte olan olayları hatırlayamadıklarını belirtti. Hırsızlık vakalarıyla alzheimer hastaları arasında bir bağlantı kurulamayacağını söyleyen Uzm. Dr. Arslan, "Alzheimer'in hırsızlıkla bir bağlantısı yoktur. Dürtü kontrol bozukluğu çok ileri aşamalarında görülür ama alzheimer hastalığının belirtileri arasında hırsızlık yoktur. Ancak yaptıkları işleri hatırlayamayabilirler" diye konuştu.

