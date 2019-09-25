Haberler » Güncel » Haber

Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

ADIYAMAN'da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

25.09.2019 21:14Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü
ADIYAMAN'da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kentte, Yavuz Selim, Kayalık ve Mehmet Akif mahallelerinde ev ve işyerlerinin kapı kilitlerinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kadının Adana'dan hırsızlık için kente gelen yaşı küçük S.Ö. ile Pınar Ö. ve İpek Ö., olduğunu belirledi. Çevredeki araştırmasını sürdüren ekipler 3 şüpheliyi kent merkezinde bir iş yerinde hırsızlık yapmak için girdikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 500 lira para ve altın kolye ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anı ise girdikleri adreslerdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Selim, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:41 Türkiye Yatırım Konferansı - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (1) - NEW
21:41 Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı
21:40 İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)
21:38 "TÜGVA'mız, nesil yetiştiriciliğinde çok büyük işlere imza atacak"
21:38 Erdoğan, çekya başbakanı andrey babis ile görüştü
21:36 Erdoğan, çekya başbakanı andrey babis ile görüştü
21:34 Rivlin hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi