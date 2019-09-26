Haberler » Güncel » Haber

Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstüADIYAMAN'da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

26.09.2019 03:24
Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü
ADIYAMAN'da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kentte, Yavuz Selim, Kayalık ve Mehmet Akif mahallelerinde ev ve işyerlerinin kapı kilitlerinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kadının Adana'dan hırsızlık için kente gelen yaşı küçük S.Ö. ile Pınar Ö. ve İpek Ö., olduğunu belirledi. Çevredeki araştırmasını sürdüren ekipler 3 şüpheliyi kent merkezinde bir iş yerinde hırsızlık yapmak için girdikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 500 lira para ve altın kolye ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anı ise girdikleri adreslerdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

Selim, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...
03:46 Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
03:42 Ticaret Bakanı Pekcan, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı - NEW
03:40 Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
03:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi...
03:34 Türk sivil havacılığına uluslararası güvenlik sertifikası
03:33 Cumhurbaşkanı erdoğan, taik gala yemeğinde konuştu-2