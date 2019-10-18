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Hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlısı 4 kadın yakalandı.

18.10.2019 16:38
Samsun'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlısı 4 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde, 5 evin kapısının "dil düşürme" yöntemiyle açılarak içeriden bilgisayar, ziynet eşyası ile 13 bin 800 lira para çalındığı bilgisi üzerine, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekipler, belirledikleri şüpheli kadınlar B.Y. (21), S.G. (24), N.G. (16) ve S.S'yi (19) yakalamak için çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden S.G'nin, tanınmamak için başına siyah poşet geçirmesi dikkati çekti.
Hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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