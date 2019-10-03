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Hırsızlık şüphelisi denize girerek kaçmaya çalıştı

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde, bir kişinin çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli, peşindeki polislere izini kaybettirmek için denize girmesine rağmen yakalanmaktan kurtulamadı.

03.10.2019 11:04Hırsızlık şüphelisi denize girerek kaçmaya çalıştı
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde, bir kişinin çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli, peşindeki polislere izini kaybettirmek için denize girmesine rağmen yakalanmaktan kurtulamadı.
Konyaaltı Plajı'nda denize giren Muzaffer Kaş, içerisinde cüzdan, telefon ve kıyafetlerinin bulunduğu çantanın çalındığı ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Kaş'ın tarif ettiği çantayı bir zanlının elinde görünce takip başlattı.
Takip edildiğini fark eden ve yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Elindeki müştekiye ait olduğu tespit edilen çantayı atarak kaçmayı sürdüren zanlı kıyafetleriyle denize girerek yüzmeye başladı.
İzini kaybettirmeye çalışan ve bu şekilde kaçamayacağını anlayınca sahile geri dönen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İsminin V.G. olduğu tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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