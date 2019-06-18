18.06.2019 17:08
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Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Samsun'da bir evin altındaki garajdan bisiklet ve su dinamosu çalın ev sahibine yakalanınca bırakıp kaçan şahıs şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir evin altındaki garajdan bisiklet ve su dinamosu çalın ev sahibine yakalanınca bırakıp kaçan şahıs şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. adlı kadının evinin altındaki garaj kısmından 1 adet çocuk bisikleti ile 1 adet su dinamosu çaldığı iddia edilen F.Ş. (22) giderken kadının olayı fark edip tepki göstermesi üzere bırakıp kaçtı. Şikayet üzerine Tekkeköy polisin tarafından gözaltına alınan F.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Polis, Samsun, 3. Sayfa

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