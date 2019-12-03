Haberler » Güncel » 'Hırsızlık' şüphelisi güvenlik kamera kayıtlarını inkar edemedi - Haber

"Hırsızlık" şüphelisi güvenlik kamera kayıtlarını inkar edemedi

Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde 4 evden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

03.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:16
'nda farklı tarihlerde 4 evden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Telsiz, Nuripaşa ve Sümer mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, failin "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Velat İ. olduğunu tespit etti.
Zanlının saklanabileceği adreslerde arama yapan ekipler, Velat İ'yi Gökalp Mahallesi 40. Sokak'ta yürürken gördü. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Emniyetteki ifadesinde, evlerden çaldığı malzemelerle çıkış ve kaçış görüntüleri izletilen şüphelinin olayları kabul ettiği öğrenildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 Kansere yakalandı, engelli gençleri bırakmadı - Haber
12:56 Antalya iyi parti antalya il binasında yangın - Haber
12:54 Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı - Haber
12:52 Engelli anne, artık çocuğunu okuldan alabilecek - Haber
12:51 Antalya yeni icra dairesinin açılışı yapıldı - Haber
12:51 Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti! - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:06:21