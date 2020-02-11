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Hırsızlık şüphelisi kadınlar güvenlik kamerasında

Antalya'da hırsızlık yaptıkları apartmana giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan üç kadın şüpheliden biri gözaltına alındı.

11.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:06Hırsızlık şüphelisi kadınlar güvenlik kamerasında
'da hırsızlık yaptıkları apartmana giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan üç kadın şüpheliden biri gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Tahir Yıldız'a ait evden para çalınması üzerine çalışma başlattı.
Apartmana giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan ve tanınmamak için kapüşonlu ceket giyen üç kadının eşkali belirlendi.
Şüphelilerden H.B, kullandığı otomobilde yakalandı.
H.B'nin, 23 Ocak'ta Kepez ilçesi Altınova ilçesinde Efe Eren'e ait evden 7 bin doların çalınması olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Yeniköy Mahallesi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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