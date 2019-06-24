24.06.2019 18:37
Haberler » Güncel » Haber

Hırsızlık şüphelisi kamerada

Adana'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana 'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Nazmi Kütük'ün mobilya mağazasının önüne park ettiği kamyonetinden mobilya malzemeleri ile tamir aletleri çalındı.
Kütük'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekip, görüntülerden bir kişinin olayın ardından üç tekerlekli bisikletle bölgeden ayrıldığını tespit etti.
Güvenli kamerasından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Hırsızlık şüphelisi kamerada
Kaynak: AA
Çukurova , Adana , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:04 Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
19:02 AK Parti'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır
19:02 Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!
18:58 "Doğu'nun Çukurovası'nda kayısı hasadı yüz güldürdü
18:58 DHA YURT BÜLTENİ - 16
18:57 Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
18:57 Mikail Özerler'den altın madalya