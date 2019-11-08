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Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış

Adana'da tenis kortunun elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili tutuklanan iki hırsızlık zanlısından birinin paspasla yüzünü gizlemeye çalışması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

08.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:10
Adana'da tenis kortunun elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili tutuklanan iki hırsızlık zanlısından birinin paspasla yüzünü gizlemeye çalışması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki tenis kortundan elektrik kablosu çalındığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.
Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüsünden olayı gerçekleştirenlerin iki kişi olduğunu belirledi.
Eşkali belirlenen zanlılar Şahin C. ve Gökhan G. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Şahin C'nin tenis kortundaki kamerayı fark ederek, yüzünü paspasla gizlemeye çalışması kayıtlara yansıdı.
Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış

Yavuzlar Mahallesi, Adana, Tenis, Güncel

Kaynak: AA


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