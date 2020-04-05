Hırsızlık şüphelisi karı- kocaya ev hapsi

DENİZLİ'de 13 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen çifte mahkemece ev hapsi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağılı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tavas ve Acıpayam ilçelerinde ev ve iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.M. (37) ve eşi E.M. (35) olduğunu tespit etti.

JASAT koordinesinde Acıpayam ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlıklarının ortaklaşa yaptığı operasyonda, S.M. ve E.M çifti yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları belirtilen 4 av tüfeği, 2 tabanca, 6 Cumhuriyet altını, 1 motosiklet, televizyon, elektrikli süpürge, ütü, matkap, mutfak robotu, motorlu testere gibi birçok elektrikli ve elektronik araç, gereç ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen çalıntı ürünlerin tutanakla sahiplerine teslim etti.

Tavas ve Acıpayam'da 13 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.M ve eşi E.M.'ye ev hapsi verildi.

Kaynak: DHA