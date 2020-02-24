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Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi

ADANA'nın Karataş ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 38 kaydı olan Yeter U. ile hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 dosyadan aranan Kader T. ile 3 kişi yakalandı.

24.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:12Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi

ADANA'nın ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 38 kaydı olan Yeter U. ile hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 dosyadan aranan Kader T. ile 3 kişi yakalandı. Yeter U., kucağında bebeğiyle emniyete getirildi.

Karataş Emniyet Amirliği ekipleri, ve ilçeleri ile komşu kentlerde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu yerleri belirlenen, 'hırsızlık' suçundan 38 kaydı bulunan Yeter U. ve Kader T., Özgür U., Ünal T. ile S.Ç. yakalandı. Polise sahte kimlik veren Kader T.'nin, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 9 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Yeter U., kucağında bebeğiyle polis aracına bindirilip, diğer 4 şüpheli ile birlikte emniyete getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Karataş, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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