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Hırsızlık şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, önce iş yerindeki güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

09.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:33Hırsızlık şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı
'te bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, önce iş yerindeki güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Şahinbey ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Girdiği iş yerinde çekmeceler ile dolapları karıştıran ve o anları iş yeri kameraları tarafından anbean kaydedilen şüpheli, yapılan çalışmalar sonrası tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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