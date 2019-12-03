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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zeytinburnu'nda araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alına şüpheli tutuklandı.

03.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:17
'nda araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alına şüpheli tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden 1 diz üstü bilgisayar ve 1 tablet bilgisayar ile Gökalp Mahallesi'nde iş yerinden 2 bin doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu olayları benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Muhyettin O'nun yaptığını belirledi.
Zanlının saklanabileceği adreslerde arama yapan ekipler, Muhyettin O'yu Seyitnizam Mahallesi Ambarlar Caddesi'nde araç içerisinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA


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