Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

20.08.2019 17:50 Hırsızlık şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Çerkezköy'de E.Y. isimli şahsın 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddiasıyla harekete geçen polis ekipleri, yapılan takip ve araştırmalar sonucunda şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, çalınan 3 motosiklet de sahiplerine teslim etti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:06   Girdikleri mağarada mahsur kalan TV ekibine ulaşıldı
19:05   Halk otobüsünün çarptığı çocuk ölümden döndü
18:43   Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
18:38   Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
18:36   Dehşet saçan eski sevgili hakim karşısına çıktı
18:31   Kırıkkale'de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
18:24   Hasta, bastonla aile hekimini darp etti