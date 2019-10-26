Haberler » Güncel » Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

26.10.2019 22:45
Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla S.A'yı (17) gözaltına aldı.
Şüpheli S.A emniyetti işlemleri sırasında Şeh Adi ile Namık Kemal Mahallelerinde meydana gelen otodan hırsızlık olayını itiraf etti.
Ekipler, şüphelinin itirafı doğrultusunda çalınan oto malzemelerini buldu.
Şüpheli S.A'dan, çalınan malzemeleri satın alan kişi de yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilecek.
Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 ABD'de yaşayan Türklerden "Ermeni tasarısına" karşı çağrı
00:02 Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde liderlik yarışı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2019
00:00 Motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
23:57 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı
23:54 Barselona'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahale etti
23:54 Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti
27.10.2019 00:10:24