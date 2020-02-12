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Hırsızlık şüphelisinin 21 suç kaydı çıktı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir evden 8 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 2 bin TL para çalan Ö.B., polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.

12.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:12Hırsızlık şüphelisinin 21 suç kaydı çıktı

KOCAELİ'nin ilçesinde, bir evden 8 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 2 bin TL para çalan Ö.B., polisin operasyonu ile 'da yakalandı. Ö.B.'nin, tamamı evden hırsızlık olmak üzere 21 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak günü Derince ilçesinde bir eve giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenerek, eve giren 3 kadının kimliği belirlendi. Polis, İstanbul Kartal'da düzenlediği operasyonla Ö.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, B.V.'nin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevinde bulunduğunu tespit ederken, Ş.G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Gözaltına alınan Ö.B.'nin tamamı evden olmak üzere 21 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul, Kocaeli, Derince, Güncel

Kaynak: DHA

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