Haberler » Güncel » Hırsızlık şüphelisinin evinde kalaşnikof bulundu - Haber

Hırsızlık şüphelisinin evinde kalaşnikof bulundu

KAHRAMNMARAŞ'ın Afşin ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:02 Hırsızlık şüphelisinin evinde kalaşnikof bulundu

KAHRAMNMARAŞ'ın Afşin ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden birinin evinden kalaşnikof silah ele geçirildi.

Kar maskeli 4 kişi, gece saatlerinde Efsus Turan Mahallesi Atlaskent Caddesi'ndeki bir marketin kapısını açmaya çalıştı. Şüpheliler, bu sırada devriye gezen polis tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde şüphelilerin hırsızlıktan kaydı olan İlker D.(20), Ercan Ş. (22), Sinan P. (21) ve Mücahit Ç. (20) olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 182 paket çalıntı sigara ele geçirildi.

Öte yandan polis, ilçede daha önce meydana gelen bir hırsızlık olayının Gökhan Ş. tarafından yapıldığını belirledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Elbistan ilçesindeki adresinde yapılan aramada kalaşnikof silah, ruhsatsız av tüfeği ile 17 kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

5 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:17   Salda'nın yazı ayrı, kışı ayrı güzel - Haber
16:17   SANIK DURUŞMAYA YETİŞEMEDİ, NURCAN ARSLAN CİNAYETİ DAVASI ERTELENDİ - Haber
16:16   Komşusunun köpeğini tüfekle vuran gence, 866 lira ceza - Haber
16:12   Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek - Haber
16:12   Bilardo İl Birinciliği başladı - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:18:30