Hırsızlık Şüphelisinin Muskasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde hırsızlıktan yakalanan şüphelinin muskasından uyuşturucu madde çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir çiftlikten küçükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığına yönelik ihbar alan polis ekipleri, bölgede araştırma başlattı.
Ekipler, kısa süreli çalışmanın ardından şüpheliyi küçükbaş hayvanlarla yakaladı.
Şüphelinin üzerini arayan emniyet güçleri, muska içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirdi.
Çalınan hayvanları sahibine teslim eden polis, şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Gemlik,Bursa
18 Kasım 2018 Pazar 14:07