Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı serbest bırakıldı - Haberler

Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı serbest bırakıldı

Tokat'ta evinde karşılaştığı hırsızlık şüphelisiyle aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

12.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:02
Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı serbest bırakıldı
Tokat 'ta evinde karşılaştığı hırsızlık şüphelisiyle aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta O.G (24) evin yatak odasında karşılaştığı hırsızlık şüphelisi M.G (23) aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden oldu. Yüzündeki yara bantları ve sargı bezleri ile adliyeye sevk edilen O.G ile arkadaşı S.K (43) tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim şahısların durumunu değerlendirerek adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay; dün Bedestenlioğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evin annesi S.G. (43) arka kapının camının kırık olduğunu fark edince oğlu O.G'den yardım istedi. Eve yanındaki arkadaşı S.K. ile birlikte gelen O.G., ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde hırsızlık şüphelisi M.G. (23) ile karşılaştı. Çıkan arbedede yüzünden ve başından yaralanan ev sahibinin oğlu, şüpheliyi baldırından bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Tokat, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı