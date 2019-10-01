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Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı

Mersin'in Silifke ilçesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili aralarında, üzerinden 6 farklı kimlik çıkan kadının da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

01.10.2019 16:30Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı
Mersin'in Silifke ilçesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili aralarında, üzerinden 6 farklı kimlik çıkan kadının da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik takibin ardından hırsızlık şüphelisi olarak belirlenen ve çeşitli suçlardan aranan G.K, C.Y, S.G. ve H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılardan "Kraliçe" lakaplı G.K'nin üzerinden 6 sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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