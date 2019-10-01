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Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı

Mersin'in Silifke ilçesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

01.10.2019 21:18Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı
Mersin'in Silifke ilçesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından hırsızlık şüphelisi olarak belirlenen ve çeşitli suçlardan aranan G.K, C.Y, S.G. ve H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılardan "Kraliçe" lakaplı G.K'nin üzerinden 6 sahte kimlik çıktığı öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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