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Hırsızlık teşebbüsü kamerada

Fatih'te, çocuk giyim mağazasını levye ile açarak giren hırsızların teşebbüsü bekçiler gelince gerçekleşemedi.

26.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:21
Hırsızlık teşebbüsü kamerada
Fatih 'te, çocuk giyim mağazasını levye ile açarak giren hırsızların teşebbüsü bekçiler gelince gerçekleşemedi. Minibüsten inip rahat tavırlarıyla iş yerini demir çubukla açan hırsızlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, bu gece sabaha karşı saat 05.20 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesinde bulunan bir çocuk giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla daha önce gözüne kestirdikleri çocuk giyim mağazasına bir minibüsle gelen 6 hırsız, bir süre kapı önünde minibüste çevreyi kontrol etti.

Kilitli kapıyı 6 saniyede açtılar

Ardından araçtan inen şüphelilerden biri, levye ile kilitli kapıyı 6 saniyede açarken, diğerleri çevreyi kontrol etti. Kapısını açtıkları iş yerinden içeriye giren şüpheliler tam ürün çalarken devriye görevi yapan gece bekçilerini karşılarında buldu. Hırsızlar, bekçilerin 'dur' ihtarını duyunca yakalanmamak için hızla minibüse geri binerek olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık teşebbüsü kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir minibüs ile iş yerinin önüne gelen zanlılar, bir süre sonra araçtan inip çocuk giyim mağazasının kapısını demir levye ile açıyor. Girdikleri iş yerinden eşya çalmaya çalıştığı sırada bekçilerin devreye girmesiyle hırsızlık teşebbüste kalıyor. Şüpheliler, daha sonra geldikleri minibüse binerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, 3. Sayfa

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