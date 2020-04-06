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Hırsızlık ve çeşitli suçlara karışan 10 şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uygulamalarda 10 bin 69 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

06.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:10
Hırsızlık ve çeşitli suçlara karışan 10 şahıs tutuklandı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uygulamalarda 10 bin 69 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı.

Denizli'de, polis ekipleri tarafından 30 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 10 bin 69 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık, çeşitli olaylar ve suçlara karışan 18 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemenin ardından 10 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 255 farklı ayrı asayiş olayında ise 31 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların ise 2'nin tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa
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