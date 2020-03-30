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Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan uygulamalarda 17 bin 140 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

30.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:52
Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan uygulamalarda 17 bin 140 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 126 şahıs yakalandı.

Denizli'de, polis ekipleri tarafından 23-29 Mart tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 17 bin 140 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 126 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi. Hırsızlık ile çeşitli olaylara ve suçlara karışan şahıslardan adli makamlara çıkarılmasının ardından 25 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa
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