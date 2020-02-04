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Hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı

Gaziantep'te meydana gelen hırsızlık ve gasp olaylarının şüphelisi toplam 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

04.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:27Hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı
'te meydana gelen hırsızlık ve gasp olaylarının şüphelisi toplam 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından hırsızlık ve gasp olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Emek Mahallesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şahıs kovalamaca sonucu bir apartmanın garajında çaldığı ziynet eşyaları, cüzdan, modem ve hırsızlıkta alet olarak kullandığı kurbağacık anahtarıyla birlikte suçüstü yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde ise bir vatandaşı darp ederek parasını gasp eden 3 şahıs ekiplerin çalışma sonucu yakalandı. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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