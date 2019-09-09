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Hırsızlık ve yankesicilik şüphelisi tutuklandı

Mersin'de, pazarda hırsızlık ve bir hastanede de yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

09.09.2019 11:03
Mersin'de, pazarda hırsızlık ve bir hastanede de yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda bir esnafın tezgahındaki para kutusunun çalınması sonucu çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.Ü.E'nin (55) pazardaki bir tezgahta bulunan para kutusunu alarak uzaklaştığını belirledi.
Soruşturma kapsamında, M.Ü.E'nin daha önce de bir hastanede baygın vaziyette olan M.G'nin cebinden 200 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan M.Ü.E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık ve yankesicilik şüphelisi tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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