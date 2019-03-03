Hırsızlık Yapacakları Zannedilen 2 Kadına Linç Girişimi

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdikleri apartmanda hırsız zannedilince mahalleli tarafından linç edilmek istenen 2 kadını polis kurtardı. Darp neticesi yaralanan kadınlar hastanede tedavisi tamamlanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.İddiaya göre, Eskişehir'den geldikleri belirlenen 2 kadın, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi Müjde Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binaya girdi. Durumdan şüphelenen mahalleli 2 kadını apartman içerisinde yakalayıp dışarıya çıkmalarına izin vermedi. Binanın önüne toplanan kalabalık 2 kadını linç etmek istedi. Kalabalık arasından bazı kişiler kadınlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, G.A. ve S.A. isimli kadınları kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Kadınlar önce hastaneye götürüldü. Darp neticesi yaralanan S.A., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eskişehir'de ikamet eden iki kadının ifadelerinde hırsızlık yapmadıklarını ileri sürdükleri öğrenildi. Yakalandıkları apartmanda herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmadığı ortaya çıkınca G.A. ve S.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan, kadınların hırsızlıktan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi. - BURSA