Hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Bingöl'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
10.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:46
Bingöl 'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kaleönü ve Bahçelievler mahallelerindeki iş yeri ve evlerden sigara, bilgisayar, kasa, araba lastiği ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, söz konusu yerlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen N.B, M.A.B, FK, D.D, S.B ve A.B'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kaleönü ve Bahçelievler mahallelerindeki iş yeri ve evlerden sigara, bilgisayar, kasa, araba lastiği ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, söz konusu yerlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen N.B, M.A.B, FK, D.D, S.B ve A.B'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel
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