Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hırsızlık yapan çocuk öldüresiye dövüldü

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık için girdiği bir dükkanda iş yeri sahibi tarafından yakalanınca öldüresiye dövüldü.

27.09.2019 17:22Hırsızlık yapan çocuk öldüresiye dövüldü
Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık için girdiği bir dükkanda iş yeri sahibi tarafından yakalanınca öldüresiye dövüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki S.A. hırsızlık için gece saat 01.30 sıralarında M.A.'ya ait gıda satışı yapılan iş yerine girdi. İş yerine girdiği sırada iş yeri sahibi tarafından fark edilen S.A. burada kıstırıldı. Çocuk hırsız iş yerinde dakikalarca dövüldükten sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Çocuğu gözaltına alan polis, hastaneye götürerek sağlık kontrolünden geçirtti. Kolu ve ayağında kırıklar olduğu tespit edilen şüpheli, polis otosuyla emniyete götürüldü. Şüpheli çocuğun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

S.A.'nın önceki yıllarda da iş yerlerinden, araçlardan ve meskenlerden hırsızlık ile motosiklet hırsızlığı gibi birçok olaya karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:52 Kedi mamasında uyuşturucuya 3 tutuklama
19:52 Öğrenci fark etti, okul tatil edildi
19:41 Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti
19:32 Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı
19:30 Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
19:28 Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı
19:26 53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var