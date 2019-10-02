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Hırsızlık yapan futbolcu takımdan kovuldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'de forma giyen forvet oyuncusu Lamine Diaby-Fadiga, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in lüks kol saatini çaldığını itiraf etmesinin ardından takımından kovulduğu bildirildi.

02.10.2019 11:06Hırsızlık yapan futbolcu takımdan kovuldu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'de forma giyen forvet oyuncusu Lamine Diaby-Fadiga, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in lüks kol saatini çaldığını itiraf etmesinin ardından takımından kovulduğu bildirildi.
Fransız Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Nice, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in kol saatini soyunma odasında çaldığını itiraf etmesinden sonra, 18 yaşındaki Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshetmiştir." ifadesi kullanıldı.
Nice'nin Ajax'tan sezon başında transfer ettiği 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg, 16 Eylül'de kol saatinin çalınmasıyla polise başvuruda bulunmuştu.
Fransız medyasında yer alan haberlerde, çalınan kol saatinin değerinin 70 bin avro olduğu iddia edildi.
Nice altyapısında yetişen 18 yaşındaki Diaby-Fadiga, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 19 kez forma giyip 13 gol atarken, kulubünde 7 resmi maça çıkmıştı.

Futbol, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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