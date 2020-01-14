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Hırsızlık yapan şahıslar kovalamacayla yakalandı

Gaziantep'te bir kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

14.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:45Hırsızlık yapan şahıslar kovalamacayla yakalandı
'te bir kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriyeleri, 2. OSB'de bir kamyonetin şüpheli malzeme yüklü olduğunu ve dur ikazına uymadığını bildirilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, kamyonetle kaçan şüphelilerin peşine düştü. Durmayan araç, kaza yaparak devrilirken, araçtan inerek kaçmaya başlayan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta sıkışan diğer şüpheli ise yardıma gelen itfaiye ekipleriyle birlikte araçtan çıkarıldı. Yapılan araştırmada kamyonette yüklü PVC doğrama malzemelerinin bir kamu kurumundan çaldıkları tespit edildi. çalınan malzemeler ve şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, OSB, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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