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Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar

Kocaeli'de, hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan 3 kadın şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

17.10.2019 14:36Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar
Kocaeli'de, hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan 3 kadın şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dilovası ilçesinde bir evin boş olan alt katından gelen sesler üzerine aşağı inen M.A, 3 kadını hırsızlık yaparken yakaladı.
Zanlıların dışarı çıkmasına engel olan ev sahibi, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, M.Ş. (23), Y.G. (24) ve F.T'yi (32) gözaltına aldı.
Emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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