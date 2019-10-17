Haberler » Güncel » Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar

Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar

Kocaeli'de, hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.

17.10.2019 18:08Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar
Kocaeli'de, hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Dilovası ilçesinde bir evin boş olan alt katından gelen sesler üzerine aşağı inen M.A, 3 kadını hırsızlık yaparken yakaladı.
Zanlıların dışarı çıkmasına engel olan ev sahibi, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, M.Ş. (23), Y.G. (24) ve F.T'yi (32) gözaltına aldı.
Emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden F.T. hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilovası, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı
20:41 ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı.
20:45 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:45 (Ek bilgi ve Görüntülerle) KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI
20:45 Hürser Tekinoktay, Çarşı'ya indi
20:45 MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' açıklaması
20:45 FLAŞ
17.10.2019 20:47:55