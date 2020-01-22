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Hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine geri döndü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye olan Gökhan Gelen (30), bir otomobil ve TIR'dan akü hırsızlığı yapınca yeniden tutuklanıp, cezaevine konuldu.

22.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:07Hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine geri döndü

DENİZLİ'nin ilçesinde, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye olan Gökhan Gelen (30), bir otomobil ve TIR'dan akü hırsızlığı yapınca yeniden tutuklanıp, cezaevine konuldu. Gelen'in otomobilden akü çalarken ve çaldığı aküyü kendi otomobiline taktırırken güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaklık Mahallesi'nde geçen 18 Ocak gecesi, park halindeki otomobil ve TIR'dan akü çalındı. Hırsılık olayı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), soruşturma başlattı. JASAT ekipleri, bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden otomobilden aküyü çalan kişinin Gökhan Gelen olduğunu belirledi. JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelen'i, Çal ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Gökhan Gelen'in çaldığı aküyü kendi otomobiline, oto-elektrikçisi çağırıp, taktırması da güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gelen, tutuklandı.

Gelen'in, Çal ilçesinde bir iş makinesinden 300 litre mazot çalmasının üzerine konulduğu cezaevinden 20 gün önce tahliye olduğu öğrenildi.



Honaz, Güncel

Kaynak: DHA

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